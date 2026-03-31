Türk futbolu için yıllardır beklenen an nihayet geldi. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova’yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını Dünya Kupası’na yazdırdı. Bu sonuçla birlikte milliler, tam 24 yıl aranın ardından yeniden dünya sahnesine dönüyor.

Priştine’de tarihi gece

Kosova’nın başkenti Priştine’de oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip, baştan sona kontrollü ve disiplinli bir oyun ortaya koydu. Baskıya rağmen savunmada hata yapmayan milliler, aradığı golü ikinci yarıda buldu.

Dakikalar 53’ü gösterdiğinde sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, attığı golle sadece maçın değil, yılların kaderini değiştirdi. Bu golle Türkiye, uzun süredir hasret kaldığı Dünya Kupası biletini cebine koydu.

2002’de elde edilen tarihi başarının ardından uzun süre turnuvaya katılamayan A Milli Takım, bu galibiyetle yeni bir sayfa açtı. Genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çeken ekip, taraftarlara yeniden umut verdi.

Zorlu grup bizi bekliyor

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek. ABD, Paraguay ve Avustralya ile aynı gruba düşen millileri zorlu bir maraton bekliyor.

Maç takvimi belli oldu

Ay-yıldızlıların grup aşamasındaki programı da netleşti:

13 Haziran: Türkiye – Avustralya (Vancouver)

19 Haziran: Türkiye – Paraguay (Levi's Stadium)

25 Haziran: Türkiye – ABD (SoFi Stadyumu)