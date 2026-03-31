Ankara’da eğitim alanında dikkat çeken çalışmalara imza atan Hacı Ömer Tarhan Anadolu Lisesi, yürüttüğü “Eğitimde İş Birliği Projesi” ile sahadaki etkisini artırmaya devam ediyor.

Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen himayelerinde, Okul Müdürü Fatih Aşkın liderliğinde yürütülen proje kapsamında, Yozgat’ın Yerköy ilçesi ile Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde kapsamlı saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Çiçekdağlılar ve Yerköylüler Derneği Başkanı Teoman Kızılırmak koordinasyonunda yürütülen programda, “Eğitimde İş Birliği Etki Analizi” süreci sahada uygulandı.

Ziyaretler kapsamında proje paydaşı okullar tek tek incelenirken; okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle birebir görüşmeler yapıldı. Aynı zamanda kaymakamlıklar, belediyeler ve ilçe millî eğitim müdürlükleriyle temas kurularak projenin yerel düzeydeki yansımaları değerlendirildi.

Daha önce hayata geçirilen “Eğitimde İş Birliği ve İyi Uygulamalar Zirvesi”, “Bilim Köprüsü” ve “Kültür Sanat Buluşması” gibi çalışmaların sahadaki etkileri analiz edilirken, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkıları ele alındı.

Yapılan gözlemler, öğrencilerin bilimsel ve kültürel etkinliklere katılımında belirgin artış yaşandığını, öğretmenler arasında güçlü bir iş birliği kültürü oluştuğunu ve proje temelli eğitimin okullarda daha görünür hale geldiğini ortaya koydu.

Yerel yönetimlerle gerçekleştirilen görüşmelerde ise eğitim süreçlerine verilen destekler değerlendirilirken, projenin ilçelerdeki karşılığı detaylı şekilde ele alındı.

Saha çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin, projenin sürdürülebilirliğini güçlendireceği ve daha dengeli bir eğitim modeli oluşturulmasına katkı sağlayacağı vurgulandı. Yetkililer, sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.