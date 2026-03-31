A Milli Futbol Takımı’nın deneyimli oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, önemli bir başarıya daha imza attı. Ay-yıldızlı forma altında kaptanlık görevini üstlendiği maç sayısıyla zirveye çıkan Çalhanoğlu, bu alanda rekorun yeni sahibi oldu.

Uzun yıllardır milli takımın değişmez isimlerinden biri olan tecrübeli futbolcu, sahadaki liderliği ve performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Orta sahadaki oyun aklı ve takım üzerindeki etkisiyle öne çıkan Çalhanoğlu, kaptanlık görevini üstlendiği karşılaşmalarda da istikrarlı bir grafik çizdi.

Elde ettiği bu rekorla birlikte Türk futbol tarihinde adını bir kez daha yazdıran milli oyuncu, kariyerine yeni başarılar eklemeyi sürdürüyor. Teknik heyet ve taraftarların güvenini kazanan Çalhanoğlu’nun, önümüzdeki süreçte de milli takımın en önemli liderlerinden biri olması bekleniyor.