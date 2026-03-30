Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 2026 MotoGP Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan ABD Grand Prix’sinde 15’inci sırayı alarak kariyerinde ve Türk spor tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Razgatlıoğlu, bu sonuçla MotoGP’de puan kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

İLK PUANINI ALDI



Bu sezon Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP’de mücadele eden Razgatlıoğlu, 20 tur üzerinden koşulan zorlu yarışı 15’inci sırada tamamladı. Bu dereceyle hanesine ilk MotoGP puanını yazdırdı.

TARİHE GEÇTİ



Elde ettiği sonuçla birlikte Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP tarihinde puan kazanan ilk Türk sporcu unvanını elde ederek Türk motor sporları adına yeni bir sayfa açtı.

YARIŞI BEZZECCHI KAZANDI



Sezonun üçüncü yarışı olan ABD Grand Prix’sinde ise Marco Bezzecchi zafere ulaştı. Aprilia Racing sürücüsü olan Bezzecchi, yarışı ilk sırada tamamladı.