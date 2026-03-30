Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında asfalt yüklü tanker ile iki otomobil çarpıştı. Kazada yabancı uyruklu 5 yaşındaki Yezen Musağli hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralılara müdahale ederken, dikkat çeken detay ise ilk müdahalenin kazaya karışan bir sağlık çalışanı tarafından yapılması oldu.

3 Araç Birbirine Girdi

Kaza, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu üzerindeki Yuvacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil ile asfalt malzemesi yüklü tanker çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 Yaşındaki Çocuk Kurtarılamadı

Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki Yezen Musağli, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 5 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık Çalışanı Yaralılara Müdahale Etti

Kazanın en dikkat çeken anlarından biri ise yaralılara ilk müdahalenin, kazaya karışan sağlık çalışanı Güler S. tarafından yapılması oldu. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Şanlıurfa ve Birecik Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.