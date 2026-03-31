İstanbul’da son 3 gün süren sağanak yağış kenti etkisi altına aldı. İstanbul Valiliği verilerine göre, metrekareye ortalama 97,8 kilogram yağış düştü.

Valilik açıklamasında, yağışlar sırasında kent genelinde 375 su baskını, 18 toprak kayması, 2 mahsur kalma, 26 ağaç devrilmesi ve 16 duvar çökmesi yaşandığı bildirildi. Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü verileri doğrultusunda yürütülen çalışmalarda AFAD, İBB ve ilçe belediyelerinden toplam 6 bin 903 personel, 2 bin 505 araç ve iş makinesi ile 824 ekipman görev aldı.

Yağışların özellikle Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal ve Beylikdüzü bölgelerinde yoğunlaştığı belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 670 ihbar gelirken, havalimanları ile deniz ulaşımında (İDO, BUDO, Şehir Hatları) herhangi bir sefer iptali yaşanmadı. İtfaiye ekipleri, tehlike arz eden 28 parçayı kaldırdı.