Kaza, saat 11.00 sıralarında Akfırat mevkii, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf İlhan'ın kullandığı 73 ABM 174 plakalı saman yüklü TIR, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Bulvara bağlandığı sırada virajı alamayarak devrildi. Kazada TIR'ın şoförü Yusuf İlhan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, 2 şeridi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. TIR şoförü İlhan, ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi hastanede devam eden İlhan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Devrilen TIR'ın yoldan kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Tuzla'da virajı alamayan TIR devrildi
Tuzla'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü TIR yola devrildi. Kazada yaralanan TIR şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
