Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile artık SD, HD, 4K ve 8K gibi farklı yayın teknikleri arasında geçiş yapmak isteyen kuruluşlar, RTÜK’e başvurmaları halinde teknik denetim süreci olmadan mevcut lisans süresiyle sınırlı olarak hızlı bir şekilde yayın kalitesini yükseltebilecek veya değiştirebilecek.

RTÜK açıklamasında, bu değişikliğin özellikle yayın kalitesini artırmak veya modern teknolojilere geçiş yapmak isteyen medya kuruluşları için büyük kolaylık sağlayacağı vurgulandı.

Lisans Yenileme Süreçlerinde Esneklik

Yeni düzenleme, yalnızca mevcut yayınları değil, lisans yenileme süreçlerini de kapsıyor. Medya hizmet sağlayıcıları, lisans yenileme dönemlerinde farklı bir yayın tekniği ile talepte bulunabilecek. Eski sistemde yayın tekniğini değiştirmek isteyen kuruluşların mevcut lisanslarını iptal edip yeniden başvuru yapmaları gerekiyordu. Bu durum hem zaman kaybına hem de ekonomik yük oluşmasına neden oluyordu.

Teknolojik Uyuma ve Sektör Dinamizmine Katkı

Düzenleme ile 4K ve 8K gibi modern teknolojilere geçiş teşvik edilirken, maliyet nedeniyle yayın kalitesini düşürmek zorunda kalan veya artırmak isteyen kuruluşlara esneklik sağlanıyor. Ayrıca, uzun süren yeniden lisans başvuruları ortadan kalkarak sektörün dinamizminin korunması hedefleniyor.

RTÜK’ün bu adımı, Türkiye’de medya sektöründe teknolojik uyumu hızlandıran ve yenilikçi yayıncılığı destekleyen bir hamle olarak değerlendiriliyor.