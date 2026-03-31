KDK’ya yapılan başvuruda, bir sigortalının 2024 yılında yaş şartını sağlayamadığı ve bir sonraki yılda emekli olması halinde bağlanacak aylığın daha düşük olacağını belirtmesi üzerine inceleme başlatıldı. SGK’nın görüşünde, emekli aylıklarının sigortalının prim ödeme gün sayısı, prime esas kazançları, yaşı ve tahsis talep tarihine göre hesaplandığı, farklı yıllarda emekli olan aynı sigortalının farklı aylık almasının mevcut mevzuat nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

KDK değerlendirmesinde, özellikle 2008 sonrası yürürlüğe giren sistemde enflasyon dalgalanmaları nedeniyle emekli aylıklarında yıllar arasında ciddi farklar oluşabildiği vurgulandı. Örneğin, 2024 Aralık ayında emeklilik başvurusunda bulunan bir sigortalı ile aynı kişinin 2025 Ocak ayında başvurması arasında bağlanacak aylıklar yaklaşık yüzde 30 oranında farklı olabiliyor.

Hakkaniyet İlkesi ve Şeffaflık Vurgusu

KDK, mevcut hesaplama yöntemlerinin mevzuata uygun olsa da ortaya çıkan sonuçların hakkaniyet ilkesine uygun olmadığını belirterek, emekli aylıklarının bir önceki yıl bağlanan aylıklardan daha düşük olmamasına yönelik yasal düzenleme yapılmasını önerdi. Ayrıca, yıl içinde yapılan seyyanen artışlar ve ek zamların emekli aylığı hesaplamalarına dahil edilmemesinin eşitsizlik yarattığı, bu artışların sisteme dahil edilmesinin maaş farklarını azaltacağı ifade edildi.

Kararda, sosyal güvenlik sistemine ilişkin düzenlemelerin daha şeffaf ve anlaşılır hale getirilmesi gerektiğine de dikkat çekildi. KDK, ilgili idarelerin tavsiye doğrultusunda 30 gün içinde işlem tesis ederek KDK’ya bildirimde bulunmasını istedi.