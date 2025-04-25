İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

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Bu kapsamda ekipler, “kasten öldürme” suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 yaşındaki F.B.'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Muhabir: Haber Merkezi