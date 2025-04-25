İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda ekipler, “kasten öldürme” suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 yaşındaki F.B.'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Basın Bülteni @kayserivaliligi @ayd_atanur pic.twitter.com/7BwlRtGFjP— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) April 24, 2025
Muhabir: Haber Merkezi