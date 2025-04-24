

SEVGİ GÜLDOĞAN

Türkiye'nin en kapsamlı teknoloji organizasyonlarından biri olan Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, bu yıl yedinci kez kapılarını açıyor. 24-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara ATO Congresium’da düzenlenecek olan fuar, bu yıl “Yapay Zeka” temasıyla teknoloji dünyasını bir araya getirecek.

Kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik ekosisteminden temsilcileri buluşturacak olan fuar, aynı zamanda katılımcılara yönelik sertifikalı eğitimler, ilham veren paneller ve özel etkinliklerle dikkat çekiyor.

YAPAY ZEKA EĞİTİMLERİYLE DOLU DOLU DÖRT GÜN

7.Verimlilik ve Teknoloji Fuarı kapsamında, yapay zekanın farklı alanlardaki uygulamalarını ele alan çok sayıda eğitim düzenlenecek. Tüm eğitimler ücretsiz olarak sunulacak; ancak sınırlı kontenjan nedeniyle katılım için ön kayıt şartı aranıyor. Eğitimlere katılanlara, etkinlik sonunda sertifika verilecek.

Fuarın ilk günü olan 24 Nisan Perşembe, siber güvenlik ve yapay zekanın temel uygulamalarına odaklanan iki ayrı eğitimle başlayacak. Saat 13.30’da, Türk Telekom Güvenlik Operasyon Merkezi Eksperi Emel Başayar Dalkılıç tarafından verilecek olan “Etik Hackerlığa Giriş ve Güvenlik Testi Yaklaşımları” eğitimi gerçekleştirilecek. Ardından saat 16.00’da Yapay Zeka Mühendisi Serdar Kalaycı tarafından “Yapay Zeka Eğitimi” sunulacak. Aynı gün, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ile Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş’ın yer alacağı özel oturumlar da düzenlenecek.

25 Nisan Cuma günü, Türk Telekom Güvenlik Çözüm Müdürü Ahmet Kemal Aygın saat 10.00’da “DevSecOps Süreçleri” eğitimini verecek. Saat 12.30’da ise Netflix Türkiye Yapımlar Direktörü Pelin Ekinci Kaya, “Dizi ve Film Sektöründe Görsel Efekt Teknolojileri: Netflix Uygulama Örnekleri” başlıklı eğitimiyle katılımcılarla buluşacak. Aynı gün saat 14.00’te, Okan Bayülgen moderatörlüğünde gerçekleştirilecek “Yapay Zeka Talk Show”da, İnnova Bilişim CEO’su Huzeyfe Yılmaz, Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Tekmen ile yapımcı ve yönetmen İsmail Fidan, deneyimlerini paylaşacak. Günün son eğitimi ise saat 15.30’da başlayacak olan “Yapay Zekaya Giriş” olacak; eğitmenliği Veri Mühendisi Halil İbrahim Hatun üstlenecek.

26 Nisan Cumartesi günü ise yapay zekanın savunma sanayindeki kullanımlarına ve dijital okuryazarlığa odaklanılacak. Saat 10.00’da Selin Gök Işık tarafından verilecek olan “Savunma Sanayisinde Yapay Zeka Çözümleri” eğitimi iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğle saatlerinde, 13.00-15.00 aralığında, Dijital Dönüşüm Lideri Güven Orkun Tarık “Yapay Zeka Okuryazarlığı” başlıklı eğitimle sahnede olacak. İkinci oturum ise saat 15.30’da başlayacak.

Tüm bu eğitimlerin yanı sıra fuarda, Musa Göçmen Orkestrası tarafından sahnelenecek olan “Makinelerin Düşü” adlı özel müzikal performans da yer alacak. Performans, teknolojinin sanatla olan etkileşimini izleyicilere sahne üzerinden aktaracak.

Etkinlik boyunca gerçekleştirilecek tüm eğitimler ve paneller halka açık olarak düzenlenirken, katılımın ücretsiz olduğu belirtildi.

FUAR, 27 NİSAN PAZAR GÜNÜ SONA ERECEK

7.Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, dört gün boyunca teknoloji ve inovasyon alanındaki son gelişmeleri izlemek isteyen herkese açık olacak. Kamu, özel sektör ve girişimcilik ekosisteminin buluştuğu bu büyük etkinlikte, ziyaretçiler bilgi edinmenin yanı sıra yeni iş bağlantıları kurma fırsatı da yakalayacak.

Muhabir: SEVGİ GÜLDOĞAN