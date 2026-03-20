İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel günler olduğunu belirten Çiftçi, özellikle bayram yolculuklarına dikkat çekti.

"BAYRAMLAR BİRLİĞİ GÜÇLENDİREN ÖZEL ZAMANLAR”

Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını ifade eden Çiftçi, bayramların kırgınlıkları gideren, hasretleri sona erdiren ve toplumsal bağları kuvvetlendiren önemli zaman dilimleri olduğuna dikkat çekti.

"TRAFİK UYARISI: “KURALLARA TİTİZLİKLE UYALIM”

Bayram süresince milyonlarca vatandaşın yollarda olacağını hatırlatan Çiftçi, mesajında şu uyarılara yer verdi:

“En büyük temennimiz, hiçbir bayram sevincinin yarım kalmaması ve herkesin sevdiklerine sağ salim ulaşmasıdır. Lütfen trafikte sabırlı olalım ve kurallara titizlikle uyalım.”

GÜVENLİK GÜÇLERİ 7/24 SAHADA

İçişleri Bakanlığı’nın bayram boyunca tüm birimleriyle görev başında olacağını belirten Çiftçi, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin ülke genelinde kesintisiz şekilde çalışacağını ifade etti. Vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE ÖZEL VURGU

Mesajında şehit aileleri ve gazileri de unutmayan Çiftçi, yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür ederek tüm vatandaşların bayramını kutladı. Çiftçi, birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.