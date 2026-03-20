Akaryakıt fiyatlarında artış trendi devam ediyor. Motorinin litre fiyatına yapılan 5,18 TL’lik zam, bu gece itibarıyla devreye girerken, fiyatlar pompada yeniden güncellendi. Bu artış, son dönemin en dikkat çeken zamlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Küresel gelişmeler zamları tetikledi

Sektör temsilcilerine göre fiyat artışında; savaş sürecinde İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla yükselen küresel petrol fiyatları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki artış ve vergisel düzenlemeler belirleyici oldu. Bu gelişmeler, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkilerken sürücülerin bütçesine de ciddi yük getirdi. Özellikle uzun yola çıkmayı planlayan vatandaşlar için yakıt giderleri daha da arttı.

Uzmanlar, akaryakıt piyasasındaki oynaklığın kısa vadede devam edebileceğine işaret ediyor. Araç sahiplerine yakıt tüketiminde daha temkinli olmaları yönünde uyarılar yapılırken önümüzdeki günlerde fiyatlarda yeni değişikliklerin yaşanabileceği ifade ediliyor.