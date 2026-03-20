Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşayan 78 yaşındaki Vahdettin K., ailesi ve yakınları tarafından evinde yerde hareketsiz halde bulundu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Vahdettin K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE MORG’A KALDIRILDI

Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, ölüm nedeni ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.