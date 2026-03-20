ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Michigan eyaletinde katıldığı bir etkinlikte artan benzin fiyatlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Vance, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle İran’ın misillemelerinin benzin fiyatlarını yükselttiğini ve Amerikalı tüketicileri zorlayacağını açıkladı.

“GEÇİCİ BİR DURUM”

Vance, fiyat artışının geçici olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

“Bu sonsuza kadar sürmeyecek. İşimizi halledip, evimize döneceğiz. Benzin fiyatlarının gerçeğe döndüğünü göreceksiniz. Ancak aynı zamanda bir sorunumuz var. Sorunumuz olduğunu biliyorum. Bunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”

ÇÖZÜM SEÇENEKLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Vance, ABD yönetiminin benzin fiyatlarını kontrol altına almak için çeşitli çözüm seçenekleri üzerinde çalıştığını belirtti. Başkan Yardımcısı, gelecek 24 ila 48 saat içinde yeni açıklamaların yapılacağını duyurdu.

ABD-İSRAİL-İRAN GERİLİMİ

ABD ve İsrail, Iran ile Washington yönetimi arasında devam eden müzakereler sürerken 28 Şubat’ta Tahran’a askeri saldırı başlattı. İran ise ABD üslerinin bulunduğu Qatar, United Arab Emirates ve Bahrain gibi bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere karşılık verdi.

Saldırılarda, İran lideri Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkili yaşamını yitirdi. İranlı yetkililer, ABD-İsrail operasyonlarında ölü sayısının 1.348’i, yaralı sayısının ise 17 bini aştığını açıkladı.