Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde akşam saatlerinde hissedilir derecede azalan sıcaklıkların ardından başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırdı. İlçe merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde yoğun kar yağışına dönüştü. Kısa sürede beyaza bürünen yüksek bölgeler, kış manzaralarını aratmadı.

Özellikle Üyücek köyü ve çevresinde kar kalınlığı birkaç santimetreye ulaştı. Bahar mevsimiyle birlikte çiçek açmaya hazırlanan meyve ağaçları ile ekili tarım arazileri kar altında kaldı.

Kış aylarının kurak geçmesi nedeniyle endişe yaşayan çiftçiler ise yağan karı memnuniyetle karşıladı. Üreticiler, kar yağışının toprağın nem dengesini artıracağını, ekinler için “can suyu” olacağını ve yer altı su kaynaklarını destekleyeceğini belirtti.