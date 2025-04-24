Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul’un konuşmacı olarak katılması planlanan “Hz. Peygamber ve Hudeybiye Antlaşması” konulu konferansın iptal edilmesi üzerine gündeme gelen tartışmalara Keçiören Belediyesi yetkilileri tarafından açıklama geldi.

Alparslan Kuytul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Keçiören Belediyesi’nin “Hz. Peygamber ve Hudeybiye Antlaşması” konulu konferansı salonun "tadilatta" olduğu gerekçesiyle iptal ettiğini belirterek bu duruma inanmadığını ifade etti; açıklamanın ardından sosyal medyada, konferansın kasıtlı olarak iptal edildiği yönünde iddialar gündeme geldi.

NEŞET ERTAŞ SANAT VE GÖSTERİ MERKEZİ YAĞMURDAN ZARAR GÖRDÜ!

Ancak Keçiören Belediyesi’nden edinilen bilgilere göre, iptalin nedeni olarak konferansın yapılacağı Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nin yağmur nedeniyle zarar görmesi gösterildi. Keçiören Belediyesi'nden aldığımız bilgilere göre, salonda yağmurdan sonra elektrik sorunu yaşanmasının yanı sıra çatıdan su damladığı için belediye vatandaşların güvenliği adına salonu 27 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında bakım onarım çalışmaları nedeniyle kullanıma kapadı.

BELEDİYEDEN DUYURU!

Keçiören Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile de salonun kapalı olacağına dair duyuruda bulundu. Keçiören Belediyesi'nin duyurusu şu şekilde; "Kıymetli vatandaşlarımız, Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla tesisimiz 27 Nisan-2 Mayıs 2025 tarihleri arasında kapalı olacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."