MANİSA’da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, oturduğu sitedeki havuz makine dairesinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından hazırlanan ana bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, 6 kişinin daha kazada kusurlu olduğu belirlendi.

Olayın detayları

Yunusemre ilçesindeki evinde, 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da hayatını kaybetti. Cenazesi, 10 Haziran’da Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında, havuz motorunun montajı ve elektrik tesisatı üzerinde yapılan ön incelemelerde montaj hataları tespit edilmişti. Enerji odasının havuza olan mesafesinin standartlara uygun yapılmadığı, havuz pompa motorunu ve elektrik aksamını monte eden kişilerin kusurlu olduğu belirlenmişti.

4 şüpheli gözaltına alındı, 3’ü tutuklandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Zeyrek’in eşi ve kızı müşteki sıfatıyla ifade verirken, 6 kişi şüpheli olarak belirlendi. Şüphelilerden; Z.M., N.B., H.İ. ve M.Y.P. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B. ve H.İ. ile enerji odasındaki montajdan sorumlu olduğu öne sürülen Z.M., “Taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklandı. M.Y.P. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

5 kişilik akademisyen heyeti rapor hazırladı

İTÜ’nün makine, elektrik-elektronik, inşaat ve afet yönetimi bölümlerinden oluşan 5 kişilik akademisyen heyeti, 25 Eylül’de raporunu tamamladı. Raporda, havuzun enerji odasının standartlara uygun yapılmadığı, motor ve elektrik aksamlarının hatalı monte edildiği, bu nedenle kazada sorumluluğu bulunan başka kişilerin de olabileceği belirtildi. Rapor kapsamında 6 kişinin daha kusurlu olduğu tespit edildi.

Rapor sonrası gelişmeler

Rapora göre, N.B. ve H.İ. asli kusurlu bulunurken, Z.M.’nin kusur atfedilmediği gerekçesiyle serbest bırakıldı. Ferdi Zeyrek’in avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, soruşturmanın genişletildiğini ve evin yapımı, elektrik, inşaat ve denetim aşamalarında sorumluluğu olan kişi ve/veya kişilere de kusur izafe edilebileceğini belirtti. Hasgör, kısa süre içinde soruşturmanın tamamlanarak dava açılacağını kaydetti.