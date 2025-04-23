Survivor All Star'da ortalık fena karıştı! Hikmet ve Batuhan birbirine girdi, Acun Ilıcalı acil durum konseyi topladı

Survivor All Star’da heyecan giderek artarken yeni bölüm fragmanı gündeme bomba gibi düştü. Şampiyonluk yarışında sona yaklaşılırken yarışmacılar arasındaki gerilim de tırmanıyor. Son fragmanda Batuhan ve Hikmet arasında yaşanan kavga çok konuşuldu.

Oyun alanında tansiyon tavan yükseldi!

Oyun esnasında Batuhan ile Hikmet arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Batuhan, "Kulağıma kum attığında aynı şeyi sen yapınca..." diyerek yerden aldığı kumu Hikmet’e fırlattı. Sinirlerine hâkim olamayan Hikmet, Batuhan’ın üzerine yürüdü. Araya giren Volkan’ın dirseği ise Hikmet’e denk geldi.

Acun Ilıcalı’nın sert müdahalesi sert oldu!

Yaşananların ardından Acun Ilıcalı acil durum konseyi toplayarak iki yarışmacıyla yüz yüze konuştu. Ilıcalı'nın ne karar vereceği merak konusu olurken, kavganın yarışmadaki dengeleri nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Survivor All Star'da diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı: "Seni yarışmada tutamayız"

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında gergin anlar ekrana yansıdı. Batuhan ve Hikmet arasında yaşanan olaylar sonrası Acun Ilıcalı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Diskalifiye sinyali mi?

Fragmanda Acun Ilıcalı'nın, "Kusura bakma burası boks ringi değil, insanların birbirlerine vurabileceği bir yer değil. Kötü söz daha önce söylenmedi mi? Burası Survivor, kötü sözden yarışmacı yollamıyoruz. Şiddetten de yolluyoruz. Seni yarışmada tutamayız" ifadeleri dikkat çekti.

Bu gelişmelerin ardından izleyiciler, “Hikmet ve Batuhan diskalifiye mi edilecek?” şeklinde paylaşımlar yapmaya başladı.