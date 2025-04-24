Ankara, güne güneşli bir havayla başlasa da öğle saatlerinden sonra kent genelinde bulutlar gökyüzünü kapladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, başkentte bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Hava koşullarındaki ani değişim, yetkilileri de harekete geçirdi.

Mamak Belediyesi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşları uyararak, özellikle ani su baskınları ve sel riskine dikkat çekti. Paylaşımda, “Kuvvetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması” çağrısında bulunuldu.

Belediye ekiplerinin olası bir acil duruma karşı teyakkuzda olduğu, su tahliye ekipmanlarının hazırda bekletildiği öğrenildi. Uzmanlar ise sürücülerin dikkatli olması, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirtiyor.

Yetkililer, vatandaşların meteoroloji ve belediye duyurularını yakından takip etmelerini ve gerekli tedbirleri almalarını önemle vurguluyor.