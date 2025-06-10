Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve A Millî Takım heyeti, Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ı ABD’de ziyaret etti.

Chapel Hill’de bulunan Sancar Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu’na T.C. Miami Başkonsolosu Resul Şahinol, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ile A Millî Takım oyuncuları Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci eşlik etti.

Ziyaret sırasında Prof. Dr. Aziz Sancar ve Sancar Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan, merkezin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Hacıosmanoğlu ve beraberindekiler daha sonra tesisi gezme imkânı buldu.

Ziyaret sonunda Hacıosmanoğlu, Sancar’a ismi yazılı A Millî Takım forması ile kaptan Çağlar Söyüncü’nün tüm takım arkadaşları tarafından imzalanan formayı ve çeşitli hediyeleri sundu.

Sancar ise Hacıosmanoğlu, Ayaz ve millî futbolculara hayat hikâyesini anlattığı imzalı kitaplar hediye etti.

A Millî Takım’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Sancar, Meksika ile oynanacak maçta takıma başarılar diledi ve TFF’nin davetiyle karşılaşmayı stadyumda izleyeceğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve beraberindeki A Millî Takım heyeti, Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı ABD'de ziyaret etti.



👉 https://t.co/EIAD6JT8SH pic.twitter.com/2US3vcEhin — TFF (@TFF_Org) June 9, 2025