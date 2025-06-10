Kızılcahamam Belediyesi, 9-15 Haziran 2025 tarihleri arasındaki nöbetçi eczane çizelgesini paylaştı. İşte günlere göre nöbetçi eczaneler ve iletişim numaraları:
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Pazartesi: Nur Çevik Eczanesi - 0312 358 04 01
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Salı: Kerim Eczanesi - 0312 736 11 95
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Çarşamba: Alp Eczanesi - 0312 736 64 70
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Perşembe: Nane Eczanesi - 0312 736 66 99
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Cuma: Serenay Eczanesi - 0312 736 68 88
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Cumartesi: Erdoğan Eczanesi - 0312 736 39 49
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Pazar: Tozoğlu Eczanesi - 0312 736 15 50
#Kızılcahamam'da Haftalık #NöbetçiEczane Çizelgesi💉— Kızılcahamam Belediyesi 🇹🇷 (@kizilcahamambel) June 9, 2025
Sağlıklı Günler Dileriz...#KızılcahamamBelediyesi pic.twitter.com/6Iwzmw8bhO
Muhabir: Haber Merkezi