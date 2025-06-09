Birkaç gündür elektrik çarpması sonucu hastanede tedavi olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek kurtarılamadı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’inölümü Türkiye’yi yasa boğdu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde toplanan binlerce Manisalı göz yaşlarına boğuldu.

67 SAAT DAYANABİLDİ

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. 48 yaşındaki başarılı belediye başkanı Zeyrek ancak 67 saat dayanabildi ve hayatını kaybetti.

“NASIL ANLATILIR BİR KARDESİN GİDİŞİ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümü üzerine sosyal medyadan bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çok duygusal bir mesaj yayınladı.

Özgür Özel şunları söyledi :

“Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun”.

ACI HABERİ BAKAN MEMİŞOĞLU DUYURDU

Birkaç gündür elektrik çarpması sonucu hastanede tedavi olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek kurtarılamadı.

Gelişmeyi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamasında Memişoğlu, "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" dedi. Birkaç gündür elektrik çarpması sonucu hastanede tedavi olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti.”