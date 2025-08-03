2025 Formula 1 sezonu tüm heyecanıyla sürerken, Belçika GP ile sona eren yaz arasının ardından takımlar yeniden piste döndü. Avrupa ayağının ilk durağı olan Macaristan Grand Prix’si, Budapeşte’deki Hungaroring Pisti’nde koşulacak.

Leclerc’ten Zirve Turu: 1:15.372

Ferrari’nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarında 1:15.372’lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Leclerc’in hemen arkasında McLaren pilotları yer aldı: Şampiyona lideri Oscar Piastri ikinci, Lando Norris ise üçüncü sıradan yarışa başlayacak.

Pilotlardan İlk Tepkiler

Piastri, “Bugün bir Ferrari’nin arkasında olmayı beklemiyordum,” diyerek şaşkınlığını dile getirirken, Leclerc ise “Bu aldığım en iyi pole pozisyonlarından biri,” sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

Hamilton ve Verstappen Gerilerde

Leclerc’in takım arkadaşı, 7 kez dünya şampiyonu Sir Lewis Hamilton, sıralama turlarında istediği performansı sergileyemedi ve yarışa 13. sıradan başlayacak.

Red Bull’un yıldızı Max Verstappen ise hayal kırıklığı yaşadığı sıralama turlarının ardından sekizinci cepten start alacak.

Yarış Saati ve Yayın Bilgisi

Macaristan GP, bugün Türkiye saatiyle 16.00’da başlayacak. Mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.