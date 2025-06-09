Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren kişiler bayramın son gününde de Eminönü'ne akın etti. Yerli ve yabancı turistler ise Eminönü'nde yoğunluğa neden oldu. Güneşli havayı fırsat bilenler vatandaşlar Eminönü'nde alışveriş yaptı. Bazı vatandaşlar boğaz turu yapmayı tercih etti, kimileri ise meydanı gezip alışveriş yaparak vakit geçirdi. Vapur iskeleleri ve meydanda bayram boyunca yoğunluk sürdü.

"Son güne kadar evdeydik çıkıp bir hava almak istedik"

Eminönü'ne gezmeye gelen İsmet Günay, "Son güne kadar evdeydik çıkıp bir hava almak istedik. Ancak görüyorum ki tarihi yarımada çok kalabalık" diye konuştu.

İran'dan gelen Mahza Azadi "Çok iyi, çok güzel bir şehir ancak çok kalabalık ama her şey çok güzel geçiyor. Fiyatlar çok iyi. Ben şaşırdım bayramda daha pahalı olur sanmıştım. Yemekleri de çok sevdim ve beğendim" dedi.

Özbekistan'dan gelen Malika Hanım ise "Biz arkadaşlarla geldik buraya. Bayram için geldik. Birazdan gemiye bineceğiz. Herkese iyi bayramlar" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'u gezmek için il dışından gelen Meryem Turan ise "Kadıköy'den vapura bindik geldik. Bugün çok kalabalık maalesef. Geçen sene o kadar yoktu ama bu sene çok fazla kişi vardı" dedi.

Ceyda BIYIKLIOĞLU- Şevval CİNDİR / İSTANBUL, (DHA)-