Abbas SATIR

Hayvan Haklarını Koruma Yasasının kabulünün yıldönümü nedeniyle, Türkiye’nin birçok bölgelerinde eylemler düzenlendi. En ilginç eylemde Muğla’nın Köyceğiz İlçesinde yaşandı.

Muğla Hayvan Hakları Komisyonu bileşenleri Yeryüzü Canları Derneği ve Hayvan Dostları Derneği Köyceğiz' de ortak 'Sessizlik Eylemi' yaptılar. Slogan atmadılar, sesli basın açıklaması yapmadılar, sadece dövizlerle mesaj ilettiler.

Köyceğiz Meydanında hayvan hakları savunuları ellerinde “Barınaklar otel değil, ölüm kampı, Hayvanların partisi yoktur, Hayvanları Koruma Yasası değil, koruma yasası” gibi çeşitli pankartlara yasayı protesto ettiler.

“ÖLÜM KAMPLARI KURULDU”

Yeryüzü Canları Derneği ve Hayvan Dostları Derneği Köyceğiz üyeleri yazılı açıklama yaparak, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye’nin her yerinden tüyler ürperten katliam ve işkence haberleriyle, görüntüleri gelmeye başladığını, sokak hayvanlarının bakımevi adı verilen ölüm kamplarında toplanarak sistematik bir şekilde katledildiğini ileri sürdüler.

ŞİDDET ARTTI

Yasayı iyi anlamayan kötü niyetli insanların harekete geçerek, insanlık vicdanına sığmayan davranışlarda bulunulduğu vurgulanan açıklamada “Ankara Polatlı’da bir köylü “devlet köpekleri öldürme yasası çıkardı” diyerek dirgenle yavru köpekleri katletti. Sokak köpeklerini besliyorlar diye bir ailenin bireyleri ateşli silahla öldürüldü. Köpekleri besleyen yaşlı bir kadının barakası yakıldı ve yaşlı kadın barakanın içinde yanarak öldü. Kediler uzuvları kesilerek, tekmelenerek, boğularak, diri diri gömülerek öldürüldüler. İnsanlıktan çıkmış, vicdansız, merhametsiz Hayvan Düşmanları, örgütlü bir şekilde, her yerde Hayvan Düşmanlarını harekete geçirip katliam yapmaya teşvik etmek için gerçek dışı haberler yaymaya başladılar. Yaptıkları haberlerin hepsinin asılsız olduğunun ortaya çıkmasına rağmen o süreçte pek çok köpek katledildi.” denildi

MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ.

Köyceğizli hayvan hakları savunucuları “ Köyceğizli hak savunucuları olarak akıl ve vicdan sahibi gönüllülerimizle sokak canlarımızı korumak için tüm yolları deneyip, yasal itiraz haklarımızı kullanacağımızı beyan ediyoruz. Asılsız ihbarlarla toplatılmaya çalışılan canlarımızı bilinmezliğe teslim etmeyeceğimiz bilinsin. İnsanların sahip olduğu her hakka hayvanların da sahip olduğu gerçeği doğrultusunda tüm ortamlarda mücadele edeceğimiz bilinsin. Yerel yöneticilerin direncimizi kırmaya yönelik girişimlerinin karşılığını bulamayacağı bilinsin. Hayvan düşmanı personeli asla kabul etmeyeceğimiz, onları hayvanlarımızdan uzak tutmak için yasal her yolu deneyeceğimiz bilinsin. Seçim öncesi bizlere verilen sözlerin tam aksi pratik sergileyen siyasi partilerin hayvan dostlarından tek bir oy bile alamayacağı bilinsin. Bizler tüzel ya da sivil hayvan hakları savunucuları olarak hep birlikte, doğadaki tüm hayvanlara zarar verecek her türlü uygulama karşısında tek yumruk halinde, omuz omuza, dayanışmayla mücadele edeceğiz ve kazanacağız BİLİNSİN.” dedi