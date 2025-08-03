Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin kentin tarihî ve kültürel mirasını daha yakından tanımasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Başkent Kültür Turu Ring Seferleri”ne ara vermeden devam ediyor. Proje, aynı zamanda ziyaretçilerin Ankara’da geçirdikleri süreyi uzatmayı ve önemli turistik bölgelere kolay erişim sağlamayı hedefliyor.

Tarihle İç İçe Bir Güzergâh

Haftanın her günü saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet veren 402 numaralı özel otobüs hattı, Ankara’nın simge noktalarını kapsayan duraklarla ziyaretçilere kültür dolu bir gezi sunuyor. Ring hattı; Anıtkabir, Ankara Kalesi, I. Meclis ve Hamamönü gibi başkentin belleğinde önemli yer tutan duraklardan geçiyor. Hattın durakları şu şekilde sıralanıyor:

İlk Meclis

Anafartalar

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Ulucanlar

Hamamönü

Resim ve Heykel Müzesi

Sıhhiye

Kızılay

Karayolları Genel Müdürlüğü

TBMM

Anıtkabir I ve II

Ankara Tren Garı

(Ve tekrar) İlk Meclis

Kentle Tanışmanın Konforlu Yolu

Bu özel ring seferiyle, tarihi alanlara kolaylıkla ulaşmak mümkün hale gelirken; ziyaretçiler de başkenti gezmenin konforlu ve ekonomik yoluna kavuşmuş oluyor.

Projeye dair memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, bu hizmetin yalnızca turistik amaçla değil, günlük yaşamın içinde de büyük kolaylık sağladığını ifade ediyor.

Vatandaşlardan Tam Not

Gümüş atölyesi sahibi Sevinç Naldöğen Kök, “Bu hatta her gün biniyorum. Eskiden taksiyle ulaşım sağlıyordum, şimdi rahatça gidip geliyorum. Turistler için de çok faydalı,” derken, sahaf Murat Şengül, “Kale’de çalışıyorum, buraya ulaşımda hep sıkıntı çekiyorduk. Bu hat sayesinde hem biz esnaf hem de turistler çok rahat etti. Artık kültürel bir gezi rotamız var,” sözleriyle uygulamanın önemini vurguladı.

Ring hattının ilk kez kullanan Pınar Çelik ise, “Kale’ye yürüyerek gitmek çok zordu. Bu ring sayesinde hem Kale’yi gördüm hem de gezerken Kelime Müzesi’ni fark ettim. İlk defa bu kadar çok yeri gezebileceğim için çok mutluyum,” ifadelerini kullandı.

Tarihî Dokusuyla Yaşayan Başkent

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu uygulamayla hem kent tarihine sahip çıkıyor hem de kültürel turizmi destekliyor. Ziyaretçilerin hem tarihî hem sanatsal durakları keşfetmesini sağlayan ring seferleri, Ankara’da gezilecek yerlerin görünürlüğünü artırarak kent turizmine ivme kazandırıyor.