Plastik poşet kullanımını azaltmak için getirilen düzenlemeyi fırsata çeviren bazı zincir marketler, müşterilere yüksek fiyatlarla bez ve kâğıt çanta satmaya başladı. Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler sonrası Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), devreye girdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu, çevre dostu uygulamaları gerekçe göstererek plastik poşet yerine yüksek fiyatlı bez ve kâğıt çanta satışı yapan zincir marketleri mercek altına aldı. Kurum, tüketici haklarını ihlal eden bu uygulamaların “çevreci niyet” kisvesi altında gizlenmiş haksız kazanca dönüştüğünü vurguladı.

KDK’ya ulaşan çok sayıda başvuruda, marketlerin özellikle alışveriş sırasında başka alternatif sunmadan bez ve kağıt çantaları yüksek bedellerle zorunlu hale getirdiği, bazı noktalarda poşet dahi bulundurmadığı ifade edildi.

Kurumun açıklamasına göre, bu uygulamaların hem tüketiciyi mağdur ettiği hem de çevreci yaklaşımın amacını zedelediği belirtildi. Zincir marketlere, “ticari ahlaka aykırı tutum” kapsamında yaptırım uygulanması planlanıyor.

KDK yetkilileri, denetimlerin artırılacağını ve tüketicinin korunması adına gerekirse yasal düzenleme teklifinde bulunacaklarını duyurdu.