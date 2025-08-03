CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin politikasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın tutarsız ve ikircikli davrandığını belirten Yücel, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarını da “gerçeklikten uzak, hamasi söylemler” olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin konusundaki açıklamalarına karşı CHP’den sert bir yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Erdoğan’ın söylemlerinin halkın vicdanında karşılık bulmadığını, Filistin meselesinde samimiyetten uzak bir tutum sergilediğini dile getirdi.

Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yönelttiği sorulara dikkat çekerek, AK Parti cephesinin bu sorulara yanıt vermek yerine hamaset yaptığını söyledi. Trump’ın “Gazze’yi otellerle dolduracağım” açıklamasına karşı Erdoğan’ın sessiz kaldığını hatırlatan Yücel, “İsrail, İran’ı bombaladığında sustular, ABD’de hapsedilen Rümeysa Öztürk için tek kelime etmediler” dedi.

“Filistin hassasiyeti nutukla değil, tutarlılıkla olur” diyen Yücel, AK Parti’nin İsrail’le artan ticaret hacmine rağmen Filistin’i siyasi malzeme olarak kullandığını ifade etti. CHP’nin çizgisinin Deniz Gezmiş’lerden, Bülent Ecevit’ten geldiğini vurgulayan Yücel, partisinin Filistin’e yaklaşımının “samimi ve hesapsız” olduğunu belirtti.

Yücel, “Erdoğan’ın Filistin sevgisini sorgulamıyoruz, çünkü ortada sorgulanacak bir sevgi kırıntısı bile yok. Trump’a susup, muhalefete laf yetiştirmekle Filistin savunulmaz” sözleriyle açıklamasını tamamladı.