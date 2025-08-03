Şanlıurfa’da, telefonla aradıkları 21 kişiyi kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 8 milyon 280 bin lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Harran ilçesinde telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin fiziki ve teknik takibinin ardından şüphelilerin kullandığı 'atıcı evi' olarak tanımlanan 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerdeki aramasında, 13 cep telefonu, 18 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 8 uyuşturucu hap ve dijital materyaller ele geçirildi. Suç unsurlarının incelenmesinde, Antalya, Aydın, Bartın, Bolu, Çanakkale, Kırıkkale, Manisa, Mersin, Samsun ve Şanlıurfa’da 21 kişiyi 8 milyon 280 bin TL dolandırdıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)