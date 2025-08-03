Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), şehir içi ulaşımı rahatlatmak amacıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Kentin önemli ulaşım noktalarından biri olan Anadolu Bulvarı ile Bağdat Caddesi’nin kesişimindeki Gimat Alt Geçidi’nde genişletme çalışmalarına resmen başlandı.

Alt Geçitte Şerit Sayısı Artıyor

Halihazırda 2 gidiş-2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli olan Gimat Alt Geçidi, yapılan düzenlemeyle birlikte 3 gidiş-3 geliş olmak üzere 6 şeride çıkarılacak. Bu çalışmayla, bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması ve araç akışının hızlandırılması hedefleniyor. Ayrıca Anadolu Bulvarı güzergâhına eklenecek iki adet U dönüşü sayesinde, alternatif yön değişimi imkânı da sağlanacak.

Trafikte Bekleme Süresi Azalacak

Alt geçitteki düzenlemelerin tamamlanmasının ardından sürücülerin yolculuk sürelerinde belirgin bir düşüş bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğun trafik akışının ciddi oranda hafiflemesi planlanıyor. Böylece, kent içi ulaşım hem daha hızlı hem de konforlu bir hâle gelecek.

OSTİM ve Bağdat Caddesi Trafiğinde Önemli Rahatlama

OSTİM bölgesi ile Bağdat Caddesi’nde yaşanan trafik yükü; ASELSAN ve Yıldız Sanayi alt geçitlerinin devreye alınmasıyla birlikte büyük ölçüde azalmıştı. Batıkent ile Demetevler’i birbirine bağlayan güzergahta, Bağdat Caddesi üzerine inşa edilen köprü ve 750 metrelik yeni yol sayesinde GİMAT ve toptancılar bölgesine ulaşım daha akıcı ve kesintisiz hâle getirildi.

Yıldız Sanayi ve OSTİM Arası Kesintisiz Ulaşım

Bağdat Caddesi ile Uzay Çağı Caddesi’nin kesişiminde yer alan ve 600 metre uzunluğundaki yeni kavşak düzenlemesiyle, Yıldız Sanayi ve OSTİM bölgeleri birbirine bağlanarak her iki yöne kesintisiz bir trafik akışı sağlandı.

Bağlantı Yollarına da Müdahale Edilecek

Genişletme yalnızca Gimat Alt Geçidi ile sınırlı kalmayacak. ABB Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı, geçide bağlanan yan yollar ve bağlantı noktalarında da trafik yoğunluğunu azaltacak düzenlemeler planlıyor. Bu kapsamda, yol bağlantılarında da iyileştirme ve düzenleme çalışmaları yapılacak.

Geçici Yönlendirmeler Devrede

Çalışmalar süresince ulaşımın aksamaması için güzergâh üzerinde geçici yönlendirmeler uygulanacak. ABB ekipleri, sürücülerin trafik levhalarına ve geçici uyarı işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Proje tamamlandığında, şehir içi trafiğin daha güvenli ve sürdürülebilir olması hedefleniyor.