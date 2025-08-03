Keçiören Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde bu yıl ikincisi organize edilen Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu’nda düzenlenen görkemli bir törenle başladı. İki gün sürecek etkinliğin açılışında, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Açılış töreninde seğmenler, mehter takımı ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Program, protokol konuşmalarıyla devam etti.

Organizasyona Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, milli halterci Halil Mutlu, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Ali İhsan Aşur, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, çok sayıda siyasi parti ve STK temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

81 İlden Pehlivanlar Er Meydanında

Açılışta konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, organizasyonun yalnızca bir spor etkinliği olmadığını belirterek, “Bugün burada tarihimize, kültürümüze ve öz benliğimize sahip çıkıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük karakucak güreş organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyoruz. 81 ilden gelen 2 binden fazla pehlivan; minikler, yıldızlar, gençler ve başpehlivanlar kategorilerinde mücadele edecek. Bu meydanda sadece bilek gücü değil, milletin ruhu da sahne alıyor,” dedi.

Özarslan, geleneksel sporlara desteklerinin süreceğini vurgulayarak, “Biz bir geleneği sürdürmenin ötesinde bir hafızayı yaşatıyoruz. Taha Akgül gibi gurur kaynaklarımızla bu sporu gelecek nesillere taşımaya kararlıyız,” ifadelerini kullandı.

"Adımın Bu Organizasyona Verilmesi Benim İçin Büyük Onur"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise konuşmasında duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Sayın Başkanımız Mesut Özarslan’ın bu anlamlı organizasyona adımı vererek beni onurlandırması büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu organizasyon, Türk güreşi adına tarihi bir adım.” Akgül, karakucak güreşlerinin minder güreşinin temelini oluşturduğunu belirterek tüm sporculara başarılar diledi.

Kültürel Hafıza ve Birlik Ruhu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ise organizasyonun yalnızca spor değil, toplumsal birliktelik açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Gözel, “Bu kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum,” dedi.

"Çayırlar Türk’ün Namusudur"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da ata sporu güreşin önemine vurgu yaparak, “Bu değerli organizasyonun ikincisinin Ankara’da yapılması gurur verici. Güreş, bu milletin özüdür ve er meydanları yaşadıkça bu ruh var olacaktır,” diye konuştu.

Müsabakalarda Kıyasıya Mücadele

Ülkenin dört bir yanından gelen pehlivanlar, kilo ve tırnak kontrolünün ardından minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde eleme müsabakalarına başladı. Tribünleri dolduran güreşseverler, büyük bir heyecanla kıyasıya geçen mücadeleleri takip etti.

Dev Ödüller Sahiplerini Bekliyor

3 Ağustos’ta gerçekleşecek final programının ardından toplam 12 milyon 740 bin TL ödül dağıtılacak. Minikler kategorisi birincisi 10 bin TL, yıldızlar 300 bin TL, gençler 600 bin TL ödül kazanacak. Büyük orta birincisi 1 milyon TL’nin sahibi olurken, başaltı şampiyonuna 2025 model sıfır araç, başpehlivanlık unvanını alan güreşçiye ise 3+1 daire hediye edilecek.