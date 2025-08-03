Cumhuriyet’in 100. yılı için hazırladığı “Parla” adlı marşla büyük yankı uyandıran rapçi Norm Ender, açıklamalarıyla gündemde. Şarkının gördüğü ilgiden sonra çıtanın yükseldiğini söyleyen sanatçı, müzik camiasına meydan okudu.



Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak yayımladığı “Parla” marşıyla hem gençleri hem de farklı kuşakları bir araya getiren Norm Ender, bu şarkının ardından müzikte kendisiyle yarışacak kimse kalmadığını savundu.

Sanatçı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Parla’dan sonra benim için artık bir rekabet kalmadı. Rekabete girmek isteyen daha iyisini yapsın.” sözleriyle dikkat çekti.

Milli birlik ve Cumhuriyet vurgusuyla öne çıkan “Parla”, milyonlarca dinlenme almış, okullardan tören alanlarına kadar birçok yerde kullanılmıştı. Ender’in bu çıkışı, yeni projeleriyle çıtayı daha da yukarı taşıyacağı sinyalini verdi.