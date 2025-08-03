Dışişleri Bakanlığı, bazı İsrailli bakanların İsrail polisi eşliğinde yerleşimci gruplarla birlikte Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü şekilde kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, bu tür provokatif eylemlerin yalnızca bölgesel barışı değil, insanlığın ortak vicdanını da derinden yaraladığı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, “Mescid-i Aksa'nın güvenliği ve Kudüs'ün kutsal kimliğinin korunması, sadece bölgesel bir mesele değil, tüm insanlık adına öncelikli bir sorumluluktur. İsrail'in sistematik provokasyonları ve son dönemde artan ilhak çağrıları, iki devletli çözümün temelini hedef almakta ve barış umutlarını zedelemektedir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Türkiye’nin, İsrail’in Filistin’de ve bölgede sürdürdüğü istikrar bozucu eylemler karşısında, acil ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesis edilmesi yönündeki çağrısını yinelediği belirtildi.