Olay, öğle saatlerinde Sincan ilçesinde yaşandı. Alkollü olduğu öğrenilen A.O.'nun, düğün salonu bahçesinde düğün sahipleri ve misafirlere hakaret etmesi üzerine çıkan arbede, kavgaya dönüştü. İhbar ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmak üzere olaya müdahale eden polislere de tehdit ve hakaretlerde bulunarak direnen A.O., gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Şüpheli yumruk, tekme ve kafa atarak ekip aracının camını kırdı. Şüpheli başka bir ekip aracına bindirilerek hastaneye götürüldü.

Diğer yandan olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen A.O. hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlarından adli işlem başlatılırken, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.