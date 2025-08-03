Gençler Avrupa Judo Kupası’nın Kuzey Makedonya ayağında Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Sura Nil Karasu, kadınlar 52 kilo kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp’te düzenlenen turnuvanın ikinci gününde tatamiye çıkan Karasu, finalde Kosovalı rakibi Laurine Gashi ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kaybeden milli judocu, Avrupa Kupası’nı ikinci sırada tamamlayarak ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Türkiye, Üsküp’te gerçekleştirilen organizasyonu toplam 5 madalya ile tamamladı. Şampiyonanın ilk gününde milli judocular Sinem Oruç (63 kilo) ve Yağmur Yılmaz (+78 kilo) altın madalya kazanırken, Ceylan Kocabey (78 kilo)gümüş, Berkay Aydın (60 kilo) ise bronz madalya elde etti.

Milli takım, bu başarılarla birlikte uluslararası alandaki yükselişini sürdürdü.