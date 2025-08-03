Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bir araya gelen motosiklet kulüpleri, Karagöl Yaylası’nda çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinlik, doğa dostu mesajlarla dikkat çekti.

Adventure Motosiklet Kulübü, Ankara Enduro Motosiklet Kulübü, Ankara Kadın Motosiklet Kulübü, Ankara Motosiklet Kampçılık Spor Derneği, Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği, Ehli Keyf Motosiklet Kulübü ve Motosikletli Organizasyonlar Topluluğu’nun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, yayla çevresindeki çöpler toplandı.

Çevre temizliği tamamlandıktan sonra motosikletliler, konvoy halinde Ankara’ya dönüş yaptı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürü Zafer Poyraz, çevre duyarlılığı gösteren tüm kulüplere teşekkür ederek, “Motorize ekiplerimiz doğaya sahip çıkmak için önemli bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Hepsine bu örnek davranış için minnettarız” dedi.