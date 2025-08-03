Hatay'ın Erzin ilçesinde gece saatlerinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı saat 22.25’te, yerin 12.33 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremin merkez üssü Erzin ilçesi olarak belirlenirken, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Yetkililer, bölgede olumsuz bir durum yaşanmaması için gelişmelerin takip edildiğini ve gerekli birimlerin hazır bekletildiğini açıkladı.