Türk sinemasına damga vuran usta oyuncu Kadir İnanır, yarın düzenlenecek törenlerle son yolculuğuna uğurlanacak. Sanat dünyasını yasa boğan vefatın ardından cenaze programının ayrıntıları netleşti.

Kadir İnanır için ilk tören, 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Sanatçı dostları, meslektaşları ve sevenlerinin katılacağı törende İnanır'ın sanat yaşamı ve Türk sinemasına bıraktığı miras anılacak.

Anma töreninin ardından İnanır'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne götürülecek. Burada kılınacak cenaze namazının ardından usta oyuncu, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Defin işlemlerinin ardından İnanır ailesi, Akatlar Kültür Merkezi'nde taziyeleri kabul edecek. Türk sinemasında onlarca unutulmaz filme imza atan Kadir İnanır'ın vefatı, sanat camiası ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.