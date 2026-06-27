Diyarbakır'da düzenlenen bölge toplantılarında 22 ilden 220 gazete ve internet haber sitesi temsilcisiyle bir araya geldi. Toplantılarda deprem bölgesine yönelik destekler, dijital dönüşüm çalışmaları ve basın sektörünün geleceği ele alındı.

22-25 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantılarda konuşan Genel Müdür Abdulkadir Çay, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşları anarak, depremin etkilerinin sürdüğü Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki süreli yayınlara tanınan muafiyetlerin 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı. Çay, Basın İlan Kurumu'nun imkanları doğrultusunda bölge basınına desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Çay, 2025 yılında dört bölgedeki basın kuruluşlarına resmi ilan ve reklamlar kapsamında yaklaşık 950 milyon liralık kaynak aktarıldığını belirterek, resmi ilan ve reklam gelirlerinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

BİK Analitik'in yeni versiyonu temmuzda devreye girecek

Dijital dönüşüm çalışmalarına da değinen Çay, internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiğini ölçmek amacıyla geliştirilen BİK Analitik Versiyon 2'nin temmuz ayında kullanıma sunulacağını açıkladı. Yeni sistemle birlikte internet haber sitelerine daha kapsamlı analiz ve raporlama imkanları sağlanacağını ifade etti.

Gazetecilik eğitimleri ve üniversite iş birlikleri sürecek

Basın sektörünün nitelikli insan kaynağı ihtiyacına dikkat çeken Çay, iletişim fakülteleriyle yürütülen iş birliklerinin önemine vurgu yaptı. "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi" ile öğrencilere uygulamalı mesleki deneyim kazandırıldığını belirten Çay, "Bölgesel Uygulamalı Mevzuat Eğitimleri"nin de yıl sonuna kadar tüm Türkiye'de tamamlanacağını söyledi.

Çay ayrıca, Türkiye Sigorta ve Kredi Garanti Fonu ile yapılan iş birliklerinin basın kuruluşları ve çalışanlarına önemli avantajlar sağladığını hatırlatarak, dijital telif konusunda TBMM Dijital Mecralar Komisyonu bünyesindeki çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydetti.

Toplantıların sonunda sektör temsilcilerinin talep ve önerilerini dinleyen Abdulkadir Çay, bölge buluşmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.