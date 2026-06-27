Toplantının en dikkat çeken kararlarından biri, denetim süreçlerinin dijital ortama taşınmasına yönelik oldu. Hazırlanan “Elektronik Denetim Tebliği” kabul edilerek, süreli yayınların denetimlerinin artık elektronik sistem üzerinden daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesinin önü açıldı.

Yeni uygulamayla birlikte hem süreçlerin şeffaflaştırılması hem de denetimlerin daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

İtirazlar reddedildi

Yönetim Kurulu toplantısında, bazı süreli yayınların Genel Müdürlük kararlarına yaptığı itirazlar da değerlendirildi.

Bu kapsamda:

Gümüşhane’de yayımlanan 1 gazetenin resmî reklam yayımlama süreciyle ilgili itirazı,

Kars’ta faaliyet gösteren 2 internet haber sitesinin trafik şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle yapılan itirazları

reddedildi.

Basın çalışanlarına faizsiz kredi desteği

Basın İlan Kurumu, basın mensuplarına yönelik desteklerini de sürdürdü. Kurum, ilgili mevzuat kapsamında çalışanlara faizsiz borç para ve yardım uygulamasına devam etti.

Toplantı kapsamında:

25 basın çalışanının borç talebi kabul edildi

Her birine 18.000 TL olmak üzere toplam 450.000 TL faizsiz ve 12 ay geri ödemeli kredi sağlandı

Ayrıca yardıma muhtaç basın mensupları ile vefat edenlerin ailelerine yönelik desteklerin de sürdüğü belirtildi.

Yayınlara kredi onayı

Süreli yayınların kredi talepleri de gündeme alındı. Görüşmeler sonucunda:

1 gazete

1 internet haber sitesi

olmak üzere toplam 2 yayın organının kredi başvurusu uygun bulundu.

📌 Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’nun 2026 Yılı 13. Toplantısı gerçekleştirildi.



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