Süper Lig’e yeniden yükselen Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonunda kullanacağı yeni formalarını tanıtım videosuyla kamuoyuna sundu. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile formalarını "Ankara'nın tarihi, kalbi ve ruhu bu sezon tüm gücüyle sahada!" sloganıyla tanıttı.

Tanıtım videosunda, Gençlerbirliği futbolcuları da yer alırken, dört farklı forma modeli dikkat çekti. Kulübün efsaneleşmiş çubuklu kırmızı-siyah forması bu sezon da yerini koruyor. Bunun yanında şimşek desenli forma, Hitit Güneşi motifli beyaz forma ve gelincik çiçeği temalı forma taraftarlardan büyük beğeni topladı.

Gençlerbirliği Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ankara'nın tarihi, kalbi ve ruhu bu sezon tüm gücüyle sahada! Gelincik çiçeğinin zarafetinden ilham alıyor, şimşeğin hızıyla ilerliyor, Hitit Güneşi’nin köklü mirasıyla güçleniyor ve kırmızı-karanın ruhuyla hedeflerimize yükseliyoruz! Yeni formalarımızla Süper Lig’de şehrimizi gururlandırmaya geliyoruz!”

Yeni formaların, hem tasarımları hem de taşıdığı kültürel simgelerle Gençlerbirliği taraftarları ve futbolseverler tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor.