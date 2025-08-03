Van Büyükşehir Belediyesi’nde kayyım yönetimi tarafından aralarında 7 engelli ve 14 kadın emekçinin de bulunduğu 223 işçi işten çıkarıldı. İşçiler, yaşanan durumu “hukuksuzluk” ve “siyasi zulüm” olarak değerlendirerek işlerine geri dönmek istiyor.

İşten çıkarılan emekçiler, haklarını geri alabilmek için kamuoyuna çağrıda bulunurken, birçok sivil toplum kuruluşu ve sendika da bu uygulamaya tepki gösteriyor. Eylem çağrılarında, özellikle engelli ve kadın çalışanların mağduriyetine dikkat çekiliyor.

İşçilerin temel talepleri:

İşe iade hakkının tanınması Sesin Ustası Levent Bitecik Hayatını Kaybetti! İçeriği Görüntüle

Keyfi ve hukuksuz işten çıkarmaların durdurulması

Kayyım uygulamasının sonlandırılması

Engelli ve kadın çalışanların haklarının korunması

İşçiler, yaşanan bu gelişmenin sadece bireysel bir mağduriyet olmadığını, aynı zamanda çalışma haklarının ve sosyal adaletin ihlali anlamına geldiğini belirtiyor. Gözler, Van’daki bu gelişmeye yönelik yetkili kurumlardan gelecek açıklamalara çevrildi.