Hudutsuz Sevda dizisinden ayrılan Miray Daner ile Yalı Çapkını ile büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir, Disney Plus için hazırlanan “Bize Bir Şey Olmaz” dizisinde başrolleri paylaşacak. MF Yapım imzalı dizi, güçlü kadrosu ve etkileyici senaryosuyla daha şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut’un kaleme aldığı diziyi, izlenme rekorları kıran projelere imza atan yönetmen Neslihan Yeşilyurt yönetecek. Aşk, tutku ve psikolojik derinlik temalarıyla dikkat çeken dizi, izleyicilere sarsıcı bir hikâye sunmaya hazırlanıyor.

Lal ve Aktan’ın sınavı: Aşkın büyüsü, felaketin kıyısı

Çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması planlanan dizide Miray Daner, bir yayınevinde editör olarak çalışan, zeki ve idealist bir genç kadın olan “Lal” karakterine hayat verecek. Mert Ramazan Demir ise gece hayatının gözde isimlerinden, karizmatik bir mekân işletmecisi olan “Aktan” rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Lal ve Aktan, bir partide tanıştıktan sonra beklenmedik bir şekilde birbirlerine karşı yoğun bir çekim hisseder. Farklı dünyalardan gelen bu iki karakter, tüm hayatlarını değiştirecek büyük bir aşk yaşamaya başlar. Ancak zamanla bu aşk, onları birbirlerinin en büyük sınavına ve felaketine dönüştürecektir.