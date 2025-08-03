Pakistan’da etkisini sürdüren şiddetli muson yağmurları, can ve mal kaybına neden olmaya devam ediyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran’dan bu yana ülke genelinde yaşanan sel ve sağanak yağışlar nedeniyle 140’ı çocuk olmak üzere toplam 299 kişi hayatını kaybetti, 715 kişi ise yaralandı.

NDMA’nın verilerine göre, yağışların en çok etkilediği bölgelerde 1676 ev hasar gördü, bunlardan 562’si tamamen yıkıldı. Ayrıca sel felaketi nedeniyle 2 bin 889 kişi tahliye edildi. Yetkililer, afet bölgelerinde insani yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kurum, 28 Temmuz’da yaptığı önceki açıklamada ise ölü sayısının 279, yaralı sayısının ise 676 olduğunu duyurmuştu. Ancak muson yağışlarının etkisini artırmasıyla bilanço daha da ağırlaştı.

Güney Asya'da Haziran-Eylül ayları arasında görülen muson yağmurları, her yıl Pakistan başta olmak üzere birçok ülkede büyük çaplı doğal afetlere ve can kayıplarına yol açıyor.