Ankara’nın Mamak ilçesinde, Sultan Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Cengizhan Mahallesi’nde bulunan Ankagross civarındaki yolda gerçekleşen kaza nedeniyle cadde, bir süre trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, kazaya karışan araçlar yolun ortasında kalınca trafik akışı durma noktasına geldi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, ekipler tarafından yol güvenliği sağlandı ve trafik kontrollü şekilde yönlendirilmeye başlandı.

Belediye ve itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle kaza yapan araçlar yoldan kaldırılırken, Sultan Fatih Caddesi yeniden araç trafiğine açıldı.

Kazanın, Mamak'ta yoğun kullanılan bir güzergahta meydana gelmesi nedeniyle çevrede uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.