Başkent Ankara’da etkili olan sağanak yağışın ardından birçok noktada su baskınları meydana geldi. Ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ve ASKİ ekipleri bölgede tahliye ve temizlik çalışmalarına hız verdi.

Dün akşam saatlerinde özellikle şehrin batı kesimlerinde etkisini gösteren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Altgeçitler, cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı araçlar yolda kaldı. Su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

En fazla etkilenen bölgelerden biri olan Sincan ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi’nde, bir evde su baskını nedeniyle temizlik çalışması başlatıldı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, bodrum katlarda biriken suları tahliye ederken, yaşanan mağduriyetlerle ilgili hasar tespit çalışmalarına da başladı.

Yetkililer, benzer olayların tekrar yaşanmaması için alt yapı iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.