Kepez'de bulunan Fatih Mahallesi 3390 Sokak'taki müstakil evin bahçesindeki bağımsız odunluk bölümünde, saat 15.30 sıralarında yangın meydana geldi. Alevleri fark eden İlyas Göçer ve komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiyeciler yangına müdahale ettiği sırada polis de çevre güvenliğini sağladı. İtfaiyeciler, yangının evin altındaki ahıra sıçramasını önlemeye çalıştı, kendilerine yardım etmek isteyen İlyas Göçer ise eline aldığı keserle ahır kapısını kırmak istedi. İtfaiyeciler, alevlerin olduğu kısma gelen Göçer'e, "Dayı sen gelme biz buradayız. Sen de yaralandıktan sonra bir anlamı yok. Sen şu köşeye geçerek orada bekle ve buraya gelme" diye konuştu.

Yaralanma riskine karşı itfaiyecilerin uzaklaştırdığı İlyas Göçer, "Yangının nasıl çıktığından hiç haberim yok. Namaz kılıyordum, komşular çağırdı bir anda koşarak gittim. Yangın büyüseydi biz de evde yanabilirdik. Eve sıçramadı, odunluk yandı. Elimde keserle ben de ahırın kapısını açmaya çalıyordum, itfaiye beni uzaklaştırdı. Elimde o yüzden keser vardı" ifadelerine yer verdi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle birlikte yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü, yaralanan ise olmadı. Ekipler odunluğun zarar gördüğü yangının çıkışıyla alakalı inceleme başlattı.

Adem AKALAN-Aysu DURSUN/ANTALYA, (DHA)-