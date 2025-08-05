M. UMUT KARAKÜLAH

Ankara Podium AVM'de bulunan Yıldız Aspava'nın genç işletmecisi Veysel Yıldız, restoranında bir masayı şehit yakınları ve gaziler için ayırdı.

39 nolu masa diğer müşterilere kapalı olurken bu masada sadece şehit yakınlarına ve gazilere ücretsiz yemek ikramı yapılacak. Bu örnek uygulama müşterilerin olumlu tepkisini alırken genç işletmeci gazetemiz SONSÖZ'e özel açıklamalarda bulundu.

“1978'DEN BERİ BU SEKTÖRDEYİZ”

Gıda hizmet sektöründe köklü bir geçmişe sahip olduklarını belirten Veysel Yıldız şunları söyledi: “Yıldız Aspava olarak 1978 yılından beri baba mesleğini sürdürüyoruz. Baba mesleği olan bu sektörde ilk faaliyetimizi Keçiören'de başlattık. Bunun akabinde 2. şubemizi Beşevler'de, 3. şubemizi de Gimat’ın karşısındaki Podium AVM'de Yıldız Aspava olarak faaliyete geçirdik.”

“ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE MİNNETTARIZ”

Aziz vatanın güvenliği için bedel ödeyen şehitlere ve gazilere minnettar olduğunu ifade eden Yıldız, “Tabii biz Öncelikle bugün toplumda rahat rahat hareket edebiliyorsak çoluğumuzla, çocuğumuzla çok rahat bir şekilde istediğimiz yere gidebiliyorsak; bunu kolluk kuvvetlerimize, silahlı kuvvetlerimize borçluyuz. Şehitlerimize gazilerimize borçluyuz. Biz de onlara nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. Az da olsa çorbada minik bir katkımız olsun diye böyle bir adım attık. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için güzel bir adım atmayı düşündük. İnşallah sonucu iyi olur." dedi.

“İŞLETMEYE GELENLERİN SÖZLÜ BEYANI YETERLİ”

Yerli ve milli bir işletme olarak milli hassasiyetlerinin güçlü olduğunu vurgulayan Yıldız şunları söyledi: “Bu ayrılan özel masa için talepte bulunan insanlarımızdan herhangi bir belge ya da bir özel kimlik sorgusu yapmayacağız, bir şey istemeyeceğiz. ‘Şehit yakınıyım ya da gaziyim’ dedikten sonra ikinci bir istekte bulunmayacağız. ‘Şehit yakınıyım ya da gaziyim’demeleri yeterli.”

“ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİMİZ BAŞINIZIN TACIDIR”

“Müsait bir zamanda Şehit Yakınları Derneği veya Gazi Dernekleri ile bir araya gelmek ve onlarla iletişim halinde olmayı isterim” diyen işletmeci Veysel Yıldız sözlerini şu sözlerle bitirdi: “Umarım bu kampanya onlara da sağlıklı bir şekilde ulaşır. Onlar bizim başımızın tacı. Soframızda en önceliğimiz onlardır bizim için. Biz işletmeci olarak, vatandaş olarak, toplum olarak bu konuda üstümüze ne düşüyorsa seve seve her zaman hazır durumdayız.”