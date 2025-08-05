Tutdere, geçtiğimiz ay yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı, “geçici bir tedbir” uygulayarak Tutdere’yi görevinden uzaklaştırmıştı.

Ev hapsi kararı daha sonra mahkeme tarafından kaldırıldı. Tutdere, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra ayağındaki elektronik kelepçe de çıkarıldı. Yaşananların ardından, İçişleri Bakanlığı yaptığı değerlendirme sonucunda Tutdere’nin göreve dönmesinin önünde bir engel kalmadığını belirtti.

Tutdere’nin önümüzdeki günlerde kamuoyuna yönelik kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.